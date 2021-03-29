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Самый богатый человек Чехии погиб в авиакатастрофе в США

Артём Кульша
1 час назад
Чешский бизнесмен Петр Келлнер, экс-владелец "Эльдорадо", погиб в результате крушения вертолета в США. Об этом сообщает Reuters.
Экс-владелец "Эльдорадо" погиб в США
Фото: ReutersReuters
На прошлой неделе Келлнер в компании других людей катался или планировал покататься на лыжах на Аляске. Позавчера вертолет Airbus Helicopters H125, принадлежащий компании Soloy Helicopters из города Уасилла на Аляске, пропал без вести.
Вчера поисковики обнаружили его обломки на леднике Кник к северо-востоку от города Анкориджа. Также они нашли тела пятерых погибших и одного выжившего. В результате катастрофы погибли 56-летний Келлнер, 50-летний Бенджамин Лароша (чех), 52-летний Грегори Хармс (американец), 38-летний Шон Макманами и 33-летний Закари Рассел (пилот).
Личность выжившего пока не установлена. Он был госпитализирован в стабильно тяжелом состоянии. Останки погибших были переданы государственному судебно-медицинскому эксперту. Национальный совет по безопасности на транспорте США расследует крушение.
Келлнер , как сообщал «Рамблер», — учредитель и главный акционер инвестиционно-финансовой группы PPF Group N.V. По данным «Форбс», он — богатейший человек Чехии. Издание оценивает его состояние в 17,5 миллиарда долларов.
В 1990-х годах Келлнер принимал участие в чековой приватизации в России и основал банк Home Credit. PPF владеет российскими страховыми компаниями «ППФ Страхование жизни» и «ППФ Общее страхование», агрохолдингом «РАВ Агро-про» и компанией «Полиметалл». Ранее группе принадлежала розничная сеть «Эльдорадо».
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