Экс-владелец "Эльдорадо" погиб в США

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На прошлой неделе Келлнер в компании других людей катался или планировал покататься на лыжах на Аляске . Позавчера вертолет Airbus Helicopters H125, принадлежащий компании Soloy Helicopters из города Уасилла на Аляске, пропал без вести.

Вчера поисковики обнаружили его обломки на леднике Кник к северо-востоку от города Анкориджа. Также они нашли тела пятерых погибших и одного выжившего. В результате катастрофы погибли 56-летний Келлнер, 50-летний Бенджамин Лароша (чех), 52-летний Грегори Хармс (американец), 38-летний Шон Макманами и 33-летний Закари Рассел (пилот).

Личность выжившего пока не установлена. Он был госпитализирован в стабильно тяжелом состоянии. Останки погибших были переданы государственному судебно-медицинскому эксперту. Национальный совет по безопасности на транспорте США расследует крушение.

Келлнер , как сообщал «Рамблер», — учредитель и главный акционер инвестиционно-финансовой группы PPF Group N.V. По данным «Форбс», он — богатейший человек Чехии. Издание оценивает его состояние в 17,5 миллиарда долларов.