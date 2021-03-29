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В ВОЗ назвали причину появления COVID-19

Газета.Ruиещё 2
1 час назад
Китайские ученые и специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по итогам совместной научной деятельности в КНР пришли к выводу, что коронавирус нового типа мог передаться от летучих мышей к человеку через неизвестное промежуточное животное — это наиболее достоверная теория к настоящему моменту. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на неопубликованный отчет экспертов.
Отмечается, что специалисты отказались от версии происхождения COVID-19 в результате утечки из лаборатории. При этом они намерены продолжить исследования относительно происхождения инфекции.
В AP обратили внимание на то, что публикация соответствующего отчета ученых неоднократно откладывалась, что приводит к мысли, не было ли это сделано с целью защитить Китай и не назвать его виновником появления пандемии.
Агентство получило почти окончательный вариант документа в понедельник, 29 марта, от дипломата из Женевы, Швейцария является страной-членом ВОЗ.
Так, специалисты перечислили четыре основные версии появления COVID-19. Одна из них — передача коронавируса от летучих мышей к человеку через промежуточное животное, какое именно, установить не удалось. Предполагается, что это могли быть ящеры, кошки или норки. При этом эксперты посчитали маловероятной версию прямой передачи инфекции от летучих мышей к людям.
Также специалисты отметили, что летучие мыши могли «оставить» коронавирус на замороженных продуктах.
В мире,Видео,ВОЗ,Китай,
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