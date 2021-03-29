КНДР обвинила ООН в политике двойных стандартов

Осуществленный 25 марта запуск баллистических ракет стал первым в республике с 29 марта прошлого года. Проведение испытаний зафиксировала Береговая охрана Японии, а также подтвердили военные Южной Кореи и США. Согласно данным Минобороны Японии, две ракеты пролетели расстояние около 450 км, высота их траектории в наивысшей точке была менее 100 км. Они упали в море за пределами эксклюзивной экономической зоны Японии. Военные Южной Кореи сообщили, что две ракеты КНДР пролетели около 430 км, наивысшая точка их траектории составляла 60 км. Пхеньян подтвердил, что 25 марта провела испытания двух новых тактических управляемых ракет. В сообщении, опубликованном в центральной газете "Нодон синмун", говорилось, что новые ракеты, которые могут нести заряд массой до 2,5 тонны, пролетели около 600 км, прежде чем упасть в заданной точке в Японском море.