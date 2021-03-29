Невиновный мужчина год отсидел в тюрьме и разбогател

Невиновный житель Мальты год отсидел в тюрьме по ложному обвинению в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней дочери и получил крупную денежную компенсацию. Об этом сообщает издание Newsbook.

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В 2011 году суд признал Эммануэля Камильери (Emmanuel Camillieri) виновным в домогательствах к несовершеннолетней дочери. Мужчину приговорили к году тюремного заключения. Мальтиец подал апелляцию, но суд оставил приговор в силе.

Позже его дочь призналась, что солгала полицейским и суду по просьбе матери. В 2015 году суд признал девочку виновной в даче ложных показаний.

После этого мужчина через суд потребовал компенсацию от государства за ошибочное обвинение. Сначала суд отказал Камильери в этом требовании, но затем признал его правомерность.

В результате мальтиец получил 23,2 тысячи евро (два миллиона рублей) в качестве компенсации.