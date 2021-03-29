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Президент Египта поручил разгрузить контейнеровоз в Суэцком канале

ТК «Звезда»
55 минут назад
Судно Ever Given, перекрывшее путь через Суэцкий канал для водного транспорта, решено разгрузить. Соответствующее поручение отдал глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Об этом рассказал главы администрации канала Усама Рабиа.
Президент Египта поручил разгрузить судно в Суэцком канале
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
По его словам, в настоящее время ведется непрерывная работа по буксировке контейнеровоза и дноуглубительной деятельности. Для успешного сдвижения корабля готовятся реализовать «третий сценарий» и облегчить вес судна за счет уменьшения груза.
«Третий сценарий является очень сложным и займет много времени», - цитирует RT Рабиа.
В очереди на передвижение сквозь канал уже находятся 369 кораблей.
Ранее посол РФ Георгий Борисенко сообщил о готовности России оказать помощь Египту в разгрузке Суэцкого канала, если таковая потребуется. На данный момент просьб о помощи со стороны государства не поступало.
В мире,Георгий Борисенко,абдель ас-сиси,Египет,
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