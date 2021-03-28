Китай и Иран подписали сделку на 400 млрд долларов

Как отмечает The New York Times, именно американские санкции могут стать главным препятствием на пути к реализации новой сделки. Именно инвестиции и сотрудничество с Ираном стали одной из причин для давления США на гиганта Huawei. В дальнейшем китайские компании могут с осторожностью подходить к работе с иранскими партнерами.