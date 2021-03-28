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Китай и Иран подписали сделку на 400 млрд долларов

BFM.RUиещё 2
28 марта 2021
Широкомасштабное соглашение Китая и Ирана об инвестициях в обмен на поставки нефти описывает The New York Times со ссылкой на иранские СМИ.
Китай и Иран подписали сделку на 400 млрд долларов
Фото: ReutersReuters
По данным издания, Пекин обязался на протяжении 25 лет инвестировать в иранскую экономику 400 млрд долларов долларов — по масштабу это сравнимо с ВВП Ирана. В обмен на это Тегеран гарантирует партнерам стабильные поставки нефти — предположительно, с серьезными скидками.
Возможно ли, что сделка позволит опальной исламской республике выйти из кольца санкций, рассуждает первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.
Алексей Макаркин, первый вице-президент Центра политических технологий:
«Я бы не преувеличивал того, что эта сделка может помочь Ирану выйти из той непростой экономической ситуации, в которой страна оказалась. Это огромные инвестиции, но, с другой стороны, это на 25 лет. Китай старается не идти на какие-то шаги, которые потом невозможно как-то переиграть, исправить и так далее. Что там будет у Китая с Америкой через пять, десять лет, вряд ли кто-то вам сейчас может достаточно четко сказать. Поэтому никаких политических обязательств Китай перед Ираном здесь не берет.
Но при этом Китай демонстрирует, что, во-первых, он ориентирован на сближение с Ираном, причем долгосрочное, во-вторых, действительно эти инвестиции могут помочь стимулировать иранскую экономику. Опять-таки не стоит здесь слишком преувеличивать, если вы вспомните, то у нас в самом начале 90-х годов было много представлений о том, как Запад может помочь России, назывались огромные суммы, но потом как-то всего этого не очень получилось».
Как отмечает The New York Times, именно американские санкции могут стать главным препятствием на пути к реализации новой сделки. Именно инвестиции и сотрудничество с Ираном стали одной из причин для давления США на гиганта Huawei. В дальнейшем китайские компании могут с осторожностью подходить к работе с иранскими партнерами.
Главный советник президента Ирана Хасана Рухани Хисамуддин Ашена уже назвал сделку «примером успешной дипломатии», которая позволит стране «не оставаться в изоляции». Глава китайского МИД Ван И заявил, что Пекин полностью поддерживает суверенитет Ирана и призывает США немедленно снять санкции с государства.
Пока ни Иран, ни Китай не обнародовали условий подписанного на выходных соглашения.
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