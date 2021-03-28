Китай и Иран подписали сделку на 400 млрд долларов

«Я бы не преувеличивал того, что эта сделка может помочь Ирану выйти из той непростой экономической ситуации, в которой страна оказалась. Это огромные инвестиции, но, с другой стороны, это на 25 лет. Китай старается не идти на какие-то шаги, которые потом невозможно как-то переиграть, исправить и так далее. Что там будет у Китая с Америкой через пять, десять лет, вряд ли кто-то вам сейчас может достаточно четко сказать. Поэтому никаких политических обязательств Китай перед Ираном здесь не берет.
Но при этом Китай демонстрирует, что, во-первых, он ориентирован на сближение с Ираном, причем долгосрочное, во-вторых, действительно эти инвестиции могут помочь стимулировать иранскую экономику. Опять-таки не стоит здесь слишком преувеличивать, если вы вспомните, то у нас в самом начале 90-х годов было много представлений о том, как Запад может помочь России, назывались огромные суммы, но потом как-то всего этого не очень получилось».