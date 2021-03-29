Ранее в Словакии разгорелся политический кризис из-за поставок в страну российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Глава МИД
страны Иван Корчок осудил премьер-министра, который лично встречал первую партию в аэропорту. Против использования вакцины «Спутник V» выступила и президент страны Зузана Чапутова. Однако Матович заявил
, что не вернет препарат обратно. 12 марта на фоне скандала с должности сняли
главу минздрава
страны Марека Крайчи, но этого оказалось недостаточно, чтобы решить кризис.