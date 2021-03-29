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Правительство Словакии подаст в отставку из-за поставок «Спутник V»

Lenta.ruиещё 1
23 минуты назад
Правительство Словакии под руководством премьер-министра Игора Матовича подаст в отставку во вторник на фоне правительственного кризиса, разгоревшегося в стране из-за поставок российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает словацкое издание Pravda со ссылкой на министра финансов Эдуарда Хегера.
Хегер, который займет пост премьера в будущем правительстве, также сообщил, что представит президенту новый состав кабмина не раньше вторника, и лишь только после этого обнародует его.
Ранее в Словакии разгорелся политический кризис из-за поставок в страну российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Глава МИД страны Иван Корчок осудил премьер-министра, который лично встречал первую партию в аэропорту. Против использования вакцины «Спутник V» выступила и президент страны Зузана Чапутова. Однако Матович заявил, что не вернет препарат обратно. 12 марта на фоне скандала с должности сняли главу минздрава страны Марека Крайчи, но этого оказалось недостаточно, чтобы решить кризис.
В результате распалась правящая коалиция Словакии. Чтобы разрешить разгоревшийся в стране правительственный кризис, Матович предложил главе Минфина Хегеру поменяться должностями.
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