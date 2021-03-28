Washington Post: Белый дом разрабатывает "паспорта вакцинации"

Ранее в воскресенье комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон
, курирующий в Еврокомиссии
(ЕК) политику в области вакцинации, заявил, что единый для всего сообщества санитарный сертификат будет доступен для жителей Евросоюза
к 15 июня. 23 марта страны ЕС поддержали предложенный ЕК проект введения цифрового сертификата вакцинации. Согласно проекту ЕК, так называемый зеленый цифровой пропуск должен объединять сразу три документа: сам сертификат вакцинации, документ о перенесенном заболевании COVID-19, в результате которого человек получил естественным путем временный иммунитет, а также свидетельство о последних тестах на коронавирус.