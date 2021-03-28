Washington Post: Белый дом разрабатывает "паспорта вакцинации"

Из-за этого власти сталкиваются с целым рядом проблем, включая обеспечение конфиденциальности данных в области здравоохранения. Они хотят убедиться, что все соотечественники смогут получить "паспорта вакцинации". Правительство намерено разработать компьютерные системы, которые сложно будет взломать, и сертификаты, которые невозможно будет подделать. Как отмечает The Washington Post, такого рода инициатива заставит многих американцев, выступающих против вакцинации, сделать прививку.