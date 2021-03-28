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В Киеве напали на уличного музыканта из-за песен Моргенштерна

Lenta.ru
49 минут назад
В Киеве радикалы напали на уличного музыканта из-за того, что он исполнял песни Моргенштерна. Об этом сообщает Obozrevatel.
В Киеве напали на уличного музыканта из-за песен Моргенштерна
Фото: РИА НовостиРИА Новости
На опубликованном видео несколько человек, чьих лиц не видно, говорят музыканту, что петь Моргенштерна нельзя, поскольку это «вырождает» украинскую нацию, а сам артист — «москаль».
Перепуганный мужчина обещает, что этого больше не повторится, и клянется матерью. Возмущенные активисты решили «разок дать ему закрепительный по пузу», ударили в живот и пообещали в следующий раз отрезать палец.
Ранее в марте украинский журналист Игорь Колтунов призвал избить Моргенштерна во время гастролей в Киеве, сообщали Vesti.ua. По его словам, рэпер должен «получить по соплям», иначе он всю жизнь будет думать, что «золотой ошейник — это синоним успеха». «Прапрапрадедушки Алишера уже наследили в Киеве в Хll веке. Судя по текстам, манеры за восемь веков не изменились. Может оно нам тут не надо в майке с Путиным, а?» — написал Колтунов.
В мире,Происшествия,Киев,
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