США обвинили в пропаже малазийского Boeing

Французская журналистка Флоренс де Чанги заявила, что ВВС США могут быть причастны к исчезновению в 2014 году Boeing Malaysia Airlines. Такую версию она выдвинула в своей книге «Акт исчезновения: невероятный случай MH370», пишет Daily Mail.

По ее словам, самолет сбили США в попытке перехватить лайнер и конфисковать груз, который доставлялся в Пекин.

Американские военные использовали технологию электронных помех, чтобы заставить самолет исчезнуть с экранов радаров, прежде чем, наконец, сбить его, считает Чанги.

Журналистка отметила, что на протяжении долгого времени после трагедии США, Китай, Малайзия, Австралия, Вьетнам, Великобритания и Франция вели кампанию по дезинформации граждан, чтобы не раскрывать истинные причины случившегося.

Напомним, в ночь на 8 марта 2014 года самолет авиакомпании Malaysia Airlines, вылетевший из Куала-Лумпура в Пекин, потерпел крушение в южной части Индийского океана. Поисковая операция не дала никаких результатов, обломки лайнера до сих пор не найдены.