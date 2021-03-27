612 тысяч заражений COVID выявили за сутки в мире

В мире за сутки выявили 612 тысяч заражений коронавирусом, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные ВОЗ

Фото: Charlie Riedel/AP Charlie Riedel/AP

За 24 часа также скончались 10,5 тысячи пациентов. Таким образом, с начала пандемии в мире заболели 125,78 миллиона, умерли 2,75 миллиона человек.

41% новых случаев приходятся на Европе (255 773), на втором месте — Северная и Южная Америка (222 213), на третьем — Юго-Восточная Азия (71 708).

Первое место по распространению коронавируса занимают США, там выявили 29 787 178 случаев. Далее идут Бразилия (12 320 169), Индия (11 908 910), Россия (4 510 744), Франция (4 393 375), Великобритания (4 325 319).