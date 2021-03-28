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В Австрии пенсионер умер после прививки Pfizer

BFM.RUиещё 2
4 минуты назад
В Австрии мужчина в возрасте 88 лет умер на следующий день после прививки от коронавируса вакциной Pfizer/BioNTech, передает РИА Новости.
Австрийский пенсионер умер после вакцинации Pfizer
Фото: ТАССТАСС
В среду пенсионер получил вторую инъекцию препарата, а в четверг скончался, несмотря на помощь врачей.
Пока не установлено, есть ли связь между прививкой и смертью.
Ранее Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения Австрии сообщило о 43 летальных случаях после прививки Pfizer/BioNtech и AstraZeneca, связано ли это с вакцинами — не установлено.
В мире,Происшествия,Pfizer,РИА Новости,Австрия,
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