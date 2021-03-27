В Киеве пригрозили выдворить россиян из Крыма

По его словам, РФ "завезла" в Крым 500 тысяч россиян, чтобы "размыть" местное население, и это "военное преступление", за что Россия "понесет ответственность в международном правовом плане".

Резников считает, что ответы в гибридной войне "могут быть только гибридными". "Они не могут быть линейными, точно такими же. Они должны быть асимметричными", - отметил он.