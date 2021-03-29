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Пушков предупредил США о серьезности ответных санкций Китая

Газета.Ruиещё 52
18 часов назад
Сенатор Алексей Пушков предупредил о серьезности ответных санкций Китая, введенных в отношении США и Канады. Об этом сообщает НСН. "США, по сути, ещё не испытывали на себе встречные санкции со стороны других государств, но они неизбежно столкнутся с этим. Китай способен ввести серьёзные ответные меры", — написал он в Telegram. Пушков считает, что ограничения достигнут результата, когда "коснутся крупных проектов и интересов американского бизнеса". "США не должны считать, что они будут определять мировую повестку дня", - подчеркнул сенатор. Напомним, Китай также ввел ответные санкции в отношении США, Канады и девяти физических лиц и четырех организаций Великобритании.
В США сочли ответные санкции КНР «безосновательными»
Фото: ReutersReuters
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