В США сочли ответные санкции КНР «безосновательными»

Сенатор Алексей Пушков
предупредил о серьезности ответных санкций Китая
, введенных в отношении США
и Канады
. Об этом сообщает НСН. "США, по сути, ещё не испытывали на себе встречные санкции со стороны других государств, но они неизбежно столкнутся с этим. Китай способен ввести серьёзные ответные меры", — написал он в Telegram. Пушков считает, что ограничения достигнут результата, когда "коснутся крупных проектов и интересов американского бизнеса". "США не должны считать, что они будут определять мировую повестку дня", - подчеркнул сенатор. Напомним, Китай также ввел ответные санкции в отношении США, Канады и девяти физических лиц и четырех организаций Великобритании.