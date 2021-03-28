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Блинкен заявил, что США осуждают санкции КНР

RT на русскомиещё 27
17 минут назад
США осуждают введённые Китаем в отношении двух американских физических лиц санкции из-за ситуации вокруг Синьцзян-Уйгурского автономного района, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.
Госдеп США счел ответные санкции КНР «безосновательными»
Фото: ReutersReuters
«Соединённые Штаты осуждают безосновательные санкции КНР в отношении двух членов Комиссии США по международной свободе вероисповедания», — говорится в сообщении Блинкена на сайте Госдепа.
По его словам, очевидно, что санкции были введены в ответ на санкции США в отношении официальных лиц КНР, связанных с серьёзными нарушениями прав человека в Синьцзяне.
Ранее стало известно, что Китай вводит санкции против США и Канады в ответ на аналогичные меры против Пекина, которые были введены под предлогом «лжи и дезинформации» о нарушении прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
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