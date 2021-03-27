Гайана закупит "Спутник V"

Власти Гайаны закупят партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правительство страны.

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Поставка ожидается на следующей неделе. Власти ведут переговоры, чтобы приобрести еще одну партию препарата.

Гайана одобрила «Спутник V» в феврале. В стране с населением в 782 тысячи человек коронавирусом заразились 10 тысяч, скончались 225 человек.

Ранее стало известно, что Казахстан в апреле получит 3 млн доз китайской вакцины против коронавируса Sinovac и 1 млн доз российской вакцины «Спутник Лайт».