Байден пригласил Путина на саммит

Другой представитель администрации Байдена сказал, что Вашингтон все еще не пришел к решению относительно того, насколько далеко Белый дом пойдет в установлении более амбициозных целей по выбросам в США. Предыдущий президент США Дональд Трамп
высмеивал научные выводы, лежащие в основе предупреждений о глобальном потеплении и, как следствие, увеличение числа засух, наводнений, ураганов и других стихийных бедствий. Он вывел Соединенные Штаты из Парижских соглашений ООН
по климату 2015 года одним из своих первых приказов. Это обстоятельство делает саммит в следующем месяце первым крупным международным обсуждением климата, проведенным лидером США более, чем за четыре года, хотя лидеры страны Европы и других регионов продолжали переговоры по этой теме.