В Германии указали ЕС на необходимость купить «Спутник V»

Третьей причиной, по мнению журналиста, является то, что главное в борьбе с пандемией – это использовать все, что помогает. Автор отметил, что приобрести «Спутник V» хотят премьер-министры некоторых немецких земель, а также представители федерального правительства Германии. Если ЕС заблокирует закупки, то приобретением препарата должен заняться непосредственно Берлин, считает Брюггман.