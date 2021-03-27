В Германии указали ЕС на необходимость купить «Спутник V»

«То, что Россия в научном отношении способна добиться больших успехов в медицине, доказано еще во времена Советского Союза. ГДР с помощью вакцины от полиомиелита смогла искоренить у себя эту болезнь раньше, чем Федеративная республика», – заметил автор материала.
«Это правильное требование. Правильно также сделать это в ближайшее время. Ведь, как и в случае с западными вакцинами, договоры заключаются еще до того, как Европейское агентство лекарственных средств ЕМА зарегистрирует вакцину. ЕМА сейчас занимается проверкой «Спутника V», а Венгрия и Словакия уже используют вакцину после регистрации на национальном уровне», – заметил автор.