Кравчук предупредил о территориальных претензиях России

Кроме того, Кравчук возложил на Россию ответственность за обстрелы возле поселка Шумы в Донбассе и заявил, что мировое сообщество должно продолжить давление на РФ, вплоть до введения новых санкций.

Ранее в пресс-центре штаба операции Объединенных сил в Донбассе заявили, что при обстреле возле поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо украинских военных, еще двое получили ранения. Делегация Киева в контактной группе по Донбассу сообщила, что собирается на экстренное внутреннее совещание. Зеленский заявил, что намерен обсудить с лидерами стран "нормандской четверки" нарушение перемирия в Донбассе.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.