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Зеленский проведёт срочные переговоры с Путиным из-за обстрелов в Донбассе

News.ru
9 минут назад
Президент Украины Владимир Зеленский намерен в ближайшее время провести переговоры со всеми лидерами стран «нормандской четвёрки». Среди них российский глава Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.
Зеленский проведёт срочные переговоры с Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Накануне Зеленский государства провёл консультации с руководством стран «нормандской четвёрки» в связи с обстрелом позиций ВСУ в Донбассе.
В штабе операции Объединённых сил Украины сообщили, что в зоне конфликта в Донбассе под миномётным обстрелом погибли четверо военнослужащих Вооружённых сил Украины. Кроме того, два солдата получили ранения, писал NEWS.ru.
В мире,Эммануэль Макрон,Ангела Меркель,Владимир Зеленский,Владимир Путин,Украина,Германия,Франция,
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