Зеленский проведёт срочные переговоры с Путиным

Накануне Зеленский государства провёл консультации с руководством стран «нормандской четвёрки» в связи с обстрелом позиций ВСУ в Донбассе.

В штабе операции Объединённых сил Украины сообщили, что в зоне конфликта в Донбассе под миномётным обстрелом погибли четверо военнослужащих Вооружённых сил Украины. Кроме того, два солдата получили ранения, писал NEWS.ru.