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Президент Молдавии попросила у Путина "Спутник V"

РИА Новости
1 час назад
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что написала письмо Владимиру Путину с просьбой прислать вакцину от коронавируса "Спутник V".
Санду попросила у Путина "Спутник V"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Санду в четверг на встрече с послом РФ в республике Олегом Васнецовым заявила, что рассчитывает на помощь Москвы в получении быстрого доступа к российской вакцине.
"Сегодня я написала письмо президенту России по вопросу получения вакцины. Это было сделано после разговора с послом РФ в Молдавии, который заявил, что купить "Спутник V" сейчас вряд ли получится, но ее могут передать в качестве помощи", - заявила Санду в эфире телеканала RTR Moldova.
Она отметила, что подобные письма адресованы и лидерам других стран.
Агентство по лекарствам Молдавии в конце февраля зарегистрировало три вакцины от коронавируса - Pfizer, AstraZeneca и "Спутник V". На сегодняшний день вакцинация в стране проводится только первыми двумя препаратами, полученными бесплатно.
"Спутник V" зарегистрирован более чем в 50 странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. "Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. В препарате используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов.
В мире,Владимир Путин,Pfizer,Москва,Россия,Молдова, Республика,
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