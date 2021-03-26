В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Тихановская рассказала о тайных контактах с окружением Лукашенко

News.ru
1 час назад
Белорусская оппозиция ведёт переговоры с окружением президента страны Александра Лукашенко, заявила лидер оппозиции Светлана Тихановская.
Тихановская тайно контактировала с окружением Лукашенко
Фото: ReutersReuters
Мы понимаем, что легче вести контакты не с Лукашенко <...>, а с людьми, находящимися внутри системы. <...> Поэтому мы пытаемся установить эти связи. И мы тайно уже контактируем с некоторыми людьми. У нас есть тайные контакты в Министерстве иностранных дел [Белоруссии], в <...> полиции. Они передают нам информацию, видеозаписи пыток и насилия, — рассказала она.
По её словам, оппозиция не собирается вести диалог с Лукашенко, так как он заинтересован только в сохранении своей власти.
Прежде всего, должна признать, что мы не стремимся к диалогу с самим Лукашенко. <...> Он не заботится о собственной стране, он заботится только о себе, — сказала она в ходе выступления в вашингтонском Институте Брукингса, которое транслируется на сайте учреждения.
Она выразила уверенность, что в правительстве и ближнем окружении Лукашенко есть люди, которые думают как большинство белорусов, не хотят, чтобы их дети жили при диктатуре, а также хотят «выстроить новую страну для нового поколения».
В Белоруссии больше полугода продолжаются акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих.
Как писал NEWS.ru, белорусские силовики задержали свыше 200 человек во время празднования оппозицией Дня воли 25 марта.
В мире,Светлана Тихановская,Александр Лукашенко,МИД,Беларусь,
49
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители