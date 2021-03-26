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Кравчук назвал условие подачи воды в Крым c Украины

РИА Новости
19 минут назад
Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук назвал условие, при котором Украина согласится снабжать Крым водой. Об этом он рассказал телеканалу "Дом".
Кравчук допустил подачу воды в Крым
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Если произойдет, чего я тоже не хотел бы, гуманитарная катастрофа в Крыму с точки зрения обеспечения водой, тогда этот вопрос (подачи воды — Прим. ред.) можно рассматривать", — сказал дипломат.
Кравчук уточнил, что поставкам воды для полуострова со стороны Киева должны предшествовать переговоры.
"Как во всем мире выглядит такой процесс: обсуждается вопрос, принимаются решения на определенных условиях, и только после этого можно говорить, как и что будет делаться", — подытожил он.
Ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. После воссоединения полуострова с Россией Украина полностью прекратила подачу воды в республику в одностороннем порядке.
Власти решали вопрос водоснабжения за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за небольшого количества осадков. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направили около 50 миллиардов рублей.
В мире,Леонид Кравчук,Республика Крым,Киев,Украина,
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