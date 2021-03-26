Кравчук допустил подачу воды в Крым

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"Если произойдет, чего я тоже не хотел бы, гуманитарная катастрофа в Крыму с точки зрения обеспечения водой, тогда этот вопрос (подачи воды — Прим. ред.) можно рассматривать", — сказал дипломат.

Кравчук уточнил, что поставкам воды для полуострова со стороны Киева должны предшествовать переговоры.

"Как во всем мире выглядит такой процесс: обсуждается вопрос, принимаются решения на определенных условиях, и только после этого можно говорить, как и что будет делаться", — подытожил он.

Ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. После воссоединения полуострова с Россией Украина полностью прекратила подачу воды в республику в одностороннем порядке.