Кравчук допустил подачу воды в Крым

Глава делегации Киева
в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук
назвал условие, при котором Украина
согласится снабжать Крым
водой. Об этом он рассказал телеканалу "Дом".
"Если произойдет, чего я тоже не хотел бы, гуманитарная катастрофа в Крыму с точки зрения обеспечения водой, тогда этот вопрос (подачи воды — Прим. ред.) можно рассматривать", — сказал дипломат.
Кравчук уточнил, что поставкам воды для полуострова со стороны Киева должны предшествовать переговоры.
"Как во всем мире выглядит такой процесс: обсуждается вопрос, принимаются решения на определенных условиях, и только после этого можно говорить, как и что будет делаться", — подытожил он.
Ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. После воссоединения полуострова с Россией Украина полностью прекратила подачу воды в республику в одностороннем порядке.
Власти решали вопрос водоснабжения за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за небольшого количества осадков. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направили около 50 миллиардов рублей.