В Германии спрогнозировали «самую тяжёлую» волну пандемии

Пару недель назад Вилер признал наступление третьей волны пандемии в Германии. Заявление было сделано на основе растущей динамики по заражениям коронавирусом в стране.

Учёные института отметили, что в январе и феврале в ФРГ наблюдалась нисходящая динамика по заболеваниям COVID-19. В марте ситуация изменилась. Показатели по заражению граждан инфекцией снова начали расти. Эксперты тогда предположили, что в стране начал бушевать новый штамм вируса, который отличается более высокой скоростью распространения.