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В Германии спрогнозировали «самую тяжёлую» волну пандемии

Павел Тиунов
2 часа назад
Третья волна пандемии в ФРГ может оказаться «самой тяжёлой», заявил глава Института Роберта Коха Лотар Вилер. По его словам, очередной разгул коронавируса в стране вызван распространением «британского» штамма инфекции, сообщает «Радио Sputnik».
В Германии спрогнозировали «самую тяжёлую» волну пандемии
Фото: ReutersReuters
Пару недель назад Вилер признал наступление третьей волны пандемии в Германии. Заявление было сделано на основе растущей динамики по заражениям коронавирусом в стране.
Учёные института отметили, что в январе и феврале в ФРГ наблюдалась нисходящая динамика по заболеваниям COVID-19. В марте ситуация изменилась. Показатели по заражению граждан инфекцией снова начали расти. Эксперты тогда предположили, что в стране начал бушевать новый штамм вируса, который отличается более высокой скоростью распространения.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», представитель Еврокомиссии Дана Спинант заявила, что европейские страны накрывает третья волна пандемии. По её словам, где-то инфекция распространяется постепенно, где-то стремительными темпами. Спинант подчеркнула, что сложившаяся ситуация говорит о необходимости ускорить вакцинацию населения. Заявление представителя Еврокомиссии прозвучало на фоне роста числа заражений в Финляндии, Польше, Франции, Эстонии, Италии, Словакии, Чехии, Бельгии и других странах.
В мире,Роберт Кох,Еврокомиссия,Германия,
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