В Германии спрогнозировали «самую тяжёлую» волну пандемии

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», представитель Еврокомиссии
Дана Спинант заявила, что европейские страны накрывает третья волна пандемии. По её словам, где-то инфекция распространяется постепенно, где-то стремительными темпами. Спинант подчеркнула, что сложившаяся ситуация говорит о необходимости ускорить вакцинацию населения. Заявление представителя Еврокомиссии прозвучало на фоне роста числа заражений в Финляндии, Польше, Франции, Эстонии, Италии, Словакии, Чехии, Бельгии и других странах.