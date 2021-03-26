Сервис Google Maps стал участником антисемитского скандала

Газета The Guardian обнаружила на картах Google Maps свыше 150 антисемитских «отзывов» под страницей музея в Освенциме , расположенного на территории бывших концлагерей, в которых погибло свыше миллиона человек. Некоторые комментарии оставались видимыми на протяжении нескольких лет подряд. Администрация Google признала свою вину и принесла публичные извинения за несвоевременное удаление сообщений, которые были признаны общественностью «омерзительными» и «гнусными».

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В Google Maps есть встроенный сервис с отзывами, в котором пользователи могут оставлять свои впечатления от посещения того или иного места. У юзера есть возможность прокомментировать обслуживание в магазинах, местах досуга, а также рассказать о достопримечательностях. Эти отзывы проходят модерацию со стороны сотрудников Google, но, как оказалось, эта система недостаточно отлажена, что привело к крупному скандалу с участием IT-гиганта.

Свыше 150 комментариев антисемитского толка были обнаружены на странице музея в Освенциме.

Сейчас это место является мемориалом погибшим в концлагерях, общее число которых превышает миллион человек. Большую часть из них составляли евреи.

Как и в случае с другими музеями, Google Maps предлагает пользователям «оценить» посещение Освенцима по пятибалльной шкале, а также «рассказать, что вам понравилось». Как удалось выяснить The Guardian, в списке отзывов на протяжении нескольких месяцев, а то и лет, располагались комментарии, прославляющие нацизм.

Также там можно было найти отзывы «это лучшее место, чтобы быстро сбросить вес» и «рад, что приехал сюда, особенно понравился душ».

По меньшей мере 96 подобных комментариев были оставлены анонимно, а остальные были подписаны поэтом Примо Леви, пережившим Холокост, австралийским серийным маняьком Айваном Милатом, гауптштурмфюрером СС Михаэлем Виттманом и даже Адольфом Гитлером.

В сервисе с отзывами присутствует возможность пожаловаться на «недопустимый контент», но, как отмечает газета, даже после жалобы на 153 комментария в течение следующих суток они все еще оставались онлайн.

Официальный представитель музея сообщил о том, что страница учреждения в Google Maps часто становится мишенью антисемитов: «По нашему опыту, во многих случаях эти отвратительные комментарии не удаляются с платформы, так как они «не нарушают правила».

Глава Образовательного фонда Холокоста Карен Поллок заявила о том, что находит эти отзывы «отвратительными».

«Google должен взять ответственность за ненависть, которая распространяется на их сайте, и принять меры по выявлению и удалению подобного мерзкого контента», — комментирует Поллок.

Благотворительная организация Community Security Trust, которая существует для обеспечения безопасности и защиты и консультирования еврейской общины в Великобритании, также публично осудила IT-гиганта за бездействие: «Эти так называемые «отзывы» на Аушвиц являются гнусными, и Google нет абсолютно никакого оправдания».

Официальный представитель Google сообщил о том, что компания «шокирована» обнаруженными комментариями и предприняла меры по удалению их из «Карт», а также недопущению повторения такой ситуации.

«У нас есть четкие правила, запрещающие оскорбительные и ложные отзывы, и мы круглосуточно работаем над мониторингом Google Maps. В этом конкретном случае мы признаем, что нам нужно было приложить больше усилий. Мы проанализируем и улучшим нашу систему обнаружения», — заявил представитель компании.