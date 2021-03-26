Россию обвинили в попытке нажиться на ЧП в Суэцком канале

Как писал «Рамблер», 23 марта один из крупнейших в мире контейнеровозов, принадлежащий компании Evergreen Marine, сел на мель в Суэцком канале и заблокировал движение по нему. В пробку попали более 200 кораблей. С тех пор контейнеровоз пытаются высвободить, 26 марта вокруг него начали углублять дно.