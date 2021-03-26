В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Россию обвинили в попытке нажиться на беде

Мария Иванова
13 минут назад
Автор Telegram-канала «Доктор прописал» рассказал, что Россию обвинили в попытке нажиться на случившемся в Суэцком канале инциденте. На Западе заявили, что страна «посмела предложить в качестве альтернативы Северный морской путь».
Россию обвинили в попытке нажиться на ЧП в Суэцком канале
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Как писал «Рамблер», 23 марта один из крупнейших в мире контейнеровозов, принадлежащий компании Evergreen Marine, сел на мель в Суэцком канале и заблокировал движение по нему. В пробку попали более 200 кораблей. С тех пор контейнеровоз пытаются высвободить, 26 марта вокруг него начали углублять дно.
Суэцкий канал - один из важнейших торговых путей в мире, соединяющий Красное и Средиземное моря. «Доктор прописал» рассказал о материале AFP, в котором заявили, что после инцидента Россия «нахально проталкивает Северный морской путь».
«Президент Владимир Путин долгое время продвигал переход вдоль сибирского побережья страны как соперника Суэцкого канала, и Россия воспользовалась пробкой на египетском маршруте, чтобы снова разыграть это», - процитировал автор статью (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).
Он удивился, что планы России подают как что-то плохое.
«Как будто иметь альтернативу для снижения рисков это нечто ужасное», - отметил автор канала.
В мире,Владимир Путин,France-Presse,Россия,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители