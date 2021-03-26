В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Литва выступила против перезагрузки отношений с Россией

Lenta.ruиещё 1
1 час назад
Президент Литвы Гитанас Науседа в ходе онлайн-саммита Евросоюза (ЕС) выступил против перезагрузки отношений с Россией из-за ситуации в Донбассе, передает ТАСС.
Литва выступила против перезагрузки отношений с Россией
Фото: ReutersReuters
По словам политика, в настоящее время ситуация на востоке Украины стремительно ухудшается, а потому «говорить о какой-то перезагрузке отношений в таких обстоятельствах, по крайней мере, безответственно».
Он пояснил, что Европе следует занять по отношению к Москве жесткую позицию и «применять те принципы», которые были установлены ранее, чтобы «не сбиваться с пути».
Ранее Науседа во время выступления в Верховной Раде Украины дал совет по борьбе с российским газопроводом «Северный поток-2». Он полагает, что частные инвестиции и синхронизация с энергетической сетью Европы позволили бы Киеву успешно противостоять российским проектам в сфере транзита газа.
В 2014 году часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина и Евросоюз обвиняют Россию в вооруженной агрессии и оккупации районов Донбасса. Москва не считает себя участником конфликта и отвергает претензии.
В мире,Политика,Верховная Рада,ЕС,ИТАР-ТАСС,Россия,Литва,
68
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители