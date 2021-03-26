Pfizer начала испытания вакцины от COVID-19 на детях

"Совместно с нашим партнером BioNTech мы ввели дозу первым детям-участникам в продолжающемся глобальном исследовании фазы 1/2/3" - заявил представитель американской компании. Вместе с тем он добавил, что целью клинических испытаний является оценка безопасности, переносимости и эффективности вакцины у детей в возрасте от шести месяцев до 11 лет. "Мы гордимся тем, что проводим это столь необходимое исследование для детей и семей, с нетерпением ожидающих возможной вакцинации", - подчеркнул представитель Pfizer.