Украина признала Россию военным противником

Ранее, как сообщал «Рамблер», военный эксперт Константин Сивков
предположил, что Россия начнёт воевать с Украиной, если последняя, захватывая Донбасс, окажется у границы с РФ. В этом случае, по его мнению, Россия примет решение начать ввод войск на территорию юго-востока страны. Основные силы ударной группировки ВСУ будут разгромлены, границы ДНР и ЛНР восстановлены, отметил специалист. По его словам, не исключено, что россияне продолжат наступление, «дойдут до Одессы и Харькова», деблокируют Приднестровье, получат выход к Черному морю по всей морской границе Украины и таким образом решат вопрос безопасности РФ в Черноморском бассейне.