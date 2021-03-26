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Украина признала Россию военным противником

Павел Тиунов
22 минуты назад
В Стратегии военной безопасности Украины Россию назвали «военным противником». Текст документа опубликован на сайте президента страны.
Украина признала Россию военным противником
Фото: РамблерРамблер
Авторы Стратегии уверяют, что противостояние с Россией длится уже долгое время и менять статус соседней страны в настоящее время нет никаких причин.
«На национальном уровне Российская Федерация остается военным противником Украины», — говорится в документе.
Россию признали угрозой независимости и территориальной целостности страны. Москва, по мнению авторов Стратегии, активно пытается предотвратить вступление Украины в Евросоюз и НАТО, а также стремится снова оказывать влияние на украинские власти.
Ранее, как сообщал «Рамблер», военный эксперт Константин Сивков предположил, что Россия начнёт воевать с Украиной, если последняя, захватывая Донбасс, окажется у границы с РФ. В этом случае, по его мнению, Россия примет решение начать ввод войск на территорию юго-востока страны. Основные силы ударной группировки ВСУ будут разгромлены, границы ДНР и ЛНР восстановлены, отметил специалист. По его словам, не исключено, что россияне продолжат наступление, «дойдут до Одессы и Харькова», деблокируют Приднестровье, получат выход к Черному морю по всей морской границе Украины и таким образом решат вопрос безопасности РФ в Черноморском бассейне.
В мире,Политика,Константин Сивков,НАТО,ЕС,Россия,Украина,
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