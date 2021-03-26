Премьер Греции впервые созвонился с Байденом

Как отметило агентство, до своего участия в режиме видеоконференции в саммите в ЕС и общения с Мицотакисом Байден направил записанное телевизионное обращение к жителям Греции по случаю отмечавшегося 25 марта 200-летия с начала греческой национально-освободительной революции 1821-1829 годов. Обращение транслировалось по греческому телевидению.