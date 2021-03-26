Премьер Греции впервые созвонился с Байденом

"В День независимости Греции мы празднуем историю и ценности, которые объединяют США и Греческую Республику. Отцы-основатели нашей нации были вдохновлены примером Афинской демократии на то, чтобы сформулировать нашу конституцию", - заявил Байден в обращении.
"Соединенные Штаты приветствуют обязательство Греции разместить у себя подразделения военно-морских операций поддержки ВМС США [на американской базе] в заливе Суда на острове Крит, а также американские силы временного пребывания в других частях Греции, - сказал президент.
"Благодаря продолжающемуся стратегическому диалогу [между США и Грецией] мы повысили уровень наших отношений почти со всех точек зрения", - добавил он.