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Премьер Греции впервые поговорил по телефону с президентом США

ТАСС
3 часа назад
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис впервые поговорил по телефону с президентом США Джо Байденом, беседа прошла в очень хорошей атмосфере. Об этом сообщили в пятницу Афинскому Македонскому агентству новостей (AMNA) правительственные источники.
Премьер Греции впервые созвонился с Байденом
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Согласно их сведениям, "телефонный разговор между Мицотакисом и Байденом в день национального праздника Греции (Дня независимости - прим. ТАСС) и вскоре после окончания саммита ЕС состоялся в очень хорошей атмосфере". Общение между двумя лидерами продолжалось около 30 минут. Канцелярия премьер-министра сообщила, что распространит позже информацию о содержании первого разговора Мицотакиса с Байденом.
Как отметило агентство, до своего участия в режиме видеоконференции в саммите в ЕС и общения с Мицотакисом Байден направил записанное телевизионное обращение к жителям Греции по случаю отмечавшегося 25 марта 200-летия с начала греческой национально-освободительной революции 1821-1829 годов. Обращение транслировалось по греческому телевидению.
"В День независимости Греции мы празднуем историю и ценности, которые объединяют США и Греческую Республику. Отцы-основатели нашей нации были вдохновлены примером Афинской демократии на то, чтобы сформулировать нашу конституцию", - заявил Байден в обращении.
По его словам, "Греция сегодня является важным союзником в НАТО и другом Соединенных Штатов, а также ведущей силой мира и процветания в Восточном Средиземноморье, Черном море и на Западных Балканах".
"Соединенные Штаты приветствуют обязательство Греции разместить у себя подразделения военно-морских операций поддержки ВМС США [на американской базе] в заливе Суда на острове Крит, а также американские силы временного пребывания в других частях Греции, - сказал президент.
"Благодаря продолжающемуся стратегическому диалогу [между США и Грецией] мы повысили уровень наших отношений почти со всех точек зрения", - добавил он.
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