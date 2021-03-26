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Во время акций протеста в Белоруссии задержали около 200 человек

Национальная Служба Новостей
23 минуты назад
В Белоруссии на несогласованных акциях протеста в четверг задержали более 200 человек. Об этом сообщает пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в своем канале в Telegram.
На акциях протеста в Белоруссии задержали около 200 человек
Фото: tut.bytut.by
По данным Чемодановой, во Фрунзенском районе белорусской столицы была задержана группа людей с газовыми баллончиками, электрошокерами, протестной символикой.
По данным ведомства, протестующие также были на проспекте Независимости и в ряде микрорайонов Минска. Мингорисполком не разрешил демонстрацию и митинг на День воли, заявку на проведение которых подавали общественные организации БНФ "Адраджэнне", БСДП и движения "За свободу".
Интерфакс передает, что 25 марта 1918 года была организована Белорусская народная республика (БНР), которая просуществовала около года. Белорусская оппозиция называет этот день праздником "День воли" и организует акции и шествия.
В мире,Интерфакс,Беларусь,
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