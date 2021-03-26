На акциях протеста в Белоруссии задержали около 200 человек

Белоруссии на несогласованных акциях протеста в четверг задержали более 200 человек. Об этом сообщает пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в своем канале в Telegram.

Фото: tut.by tut.by

По данным Чемодановой, во Фрунзенском районе белорусской столицы была задержана группа людей с газовыми баллончиками, электрошокерами, протестной символикой.

По данным ведомства, протестующие также были на проспекте Независимости и в ряде микрорайонов Минска. Мингорисполком не разрешил демонстрацию и митинг на День воли, заявку на проведение которых подавали общественные организации БНФ "Адраджэнне", БСДП и движения "За свободу".