Байден признался, что скучает по Трампу

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Журналисты спросили у главы Белого дома, станет ли тот баллотироваться на второй срок. «Мой предшественник, о боже, я скучаю по нему», — ответил им со смехом Байден.

Также сотрудники СМИ задали политику вопрос, ожидает ли американский лидер, что его соперником на выборах 2024 года будет Трамп.