Газета The Times написала о связи владельца «Челси» с руководством России . Издание утверждало, что Абрамович купил яхту для президента России Владимира Путина . Издание The Independent в статье сообщало о связи Романа Абрамовича с незаконным доходом Владимира Путина, ссылаясь на личное мнение оппозиционного политика Алексея Навального . Газета Daily Mail повторила данные, опубликованные в статье The Times.