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Минобороны: США начали ментальную войну против России

Мария Иванова
47 минут назад
Советник российского министра обороны Андрей Ильницкий заявил, что США начали вести против России войну нового типа - ментальную. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал «Арсенал Отечества».
США начали ментальную войну против России
Фото: ТАССТАСС
По мнению Ильницкого, в ближайшие десять лет США не пойдут на реальный военный конфликт с Россией, так как страна способна нанести им непоправимый ущерб ядерным оружием. Однако Вашингтон ведет против Москвы информационно-гибридную войну, считает он.
Ильницкий подчеркнул, что цель классических войнах - уничтожение живой силы противника, а кибервойн - разрушение инфраструктуры противника.
«Целью новой войны является уничтожение самосознания, изменение ментальной - цивилизационной - основы общества противника», - заявил советник министра.
Он отметил, что в армию можно набрать новых солдат, инфраструктуру - восстановить, но «ход эволюции сознания повернуть вспять невозможно». По его словам, последствия ментальной войны проявляются не сразу, а минимум через поколение.
Ильницкий считает, что противостоять ментальной войне можно с помощью «суверенизации интернета», перезагрузки молодежной политики, а также через диалог с консервативным большинством.
Как писал «Рамблер», ранее эксперты шведского научно-исследовательского института тотальной обороны (FOI) пришли к выводу, что Россия будет иметь преимущество перед НАТО, если крупный конфликт произойдет без предварительного уведомления вблизи Швеции.
В FOI смоделировали нападение России на страны Балтии через территорию Белоруссии и заявили, что Москву ждет успех, если атака будет стремительной.
В мире,Андрей Ильницкий,Министерство обороны,НАТО,Россия,Соединенные Штаты,
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