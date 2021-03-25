США начали ментальную войну против России

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По мнению Ильницкого, в ближайшие десять лет США не пойдут на реальный военный конфликт с Россией, так как страна способна нанести им непоправимый ущерб ядерным оружием. Однако Вашингтон ведет против Москвы информационно-гибридную войну, считает он.

Ильницкий подчеркнул, что цель классических войнах - уничтожение живой силы противника, а кибервойн - разрушение инфраструктуры противника.

«Целью новой войны является уничтожение самосознания, изменение ментальной - цивилизационной - основы общества противника», - заявил советник министра.

Он отметил, что в армию можно набрать новых солдат, инфраструктуру - восстановить, но «ход эволюции сознания повернуть вспять невозможно». По его словам, последствия ментальной войны проявляются не сразу, а минимум через поколение.

Ильницкий считает, что противостоять ментальной войне можно с помощью «суверенизации интернета», перезагрузки молодежной политики, а также через диалог с консервативным большинством.

Как писал «Рамблер», ранее эксперты шведского научно-исследовательского института тотальной обороны (FOI) пришли к выводу, что Россия будет иметь преимущество перед НАТО , если крупный конфликт произойдет без предварительного уведомления вблизи Швеции.