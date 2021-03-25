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В украинских судах начнут внедрять искусственный интеллект

Lenta.ru
2 часа назад
Министерство цифровой трансформации и Высший совет правосудия Украины (ВСП) запустят экспериментальный проект по внедрению в украинские суды искусственного интеллекта для облегчения бюрократической работы, пишет «РБК-Украина».
В украинских судах внедрят искусственный интеллект
Фото: Владислав Лоншаков / «Коммерсантъ»Владислав Лоншаков / «Коммерсантъ»
Отмечается, что эксперимент начнется в 2022 году и сначала будет проходить в одном из районных судов страны. Предполагается, что обученная машина сможет работать с делами невысокой сложности, как например ситуации с превышением скорости или нарушение правил парковки автомобиля.
Позже данная практика может быть распространена и в других судах.
«Но нужно обеспечить суды надлежащим финансированием, в частности, во всех судах нашей страны элементарно должен качественно работать интернет», — заявил зампредседателя ВСП Алексей Маловацкий.
В свою очередь, глава правового комитета Верховной рады Андрей Костин пояснил, что сейчас перед законодателями возникает дилемма, до какой степени можно позволить ИИ «помогать» правоохранителям и судьям в их работе.
«Главное в рамках пилотного проекта зафиксировать, какие могут быть негативные последствия, затем провести соответствующую работу, отрегулировать алгоритмы», — сказал Костин.
Ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины заявил, что промышленность страны находится в наихудшем состоянии с 90-х годов. По его словам, Украина продает за рубеж в основном сырье, а экспорт высокотехнологичных товаров и услуг составляет лишь 17 процентов.
В мире,Андрей Костин,Верховная Рада,РБК-Украина,Украина,
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