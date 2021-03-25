В украинских судах внедрят искусственный интеллект

Министерство цифровой трансформации и Высший совет правосудия Украины (ВСП) запустят экспериментальный проект по внедрению в украинские суды искусственного интеллекта для облегчения бюрократической работы, пишет «РБК-Украина»

Фото: Владислав Лоншаков / «Коммерсантъ» Владислав Лоншаков / «Коммерсантъ»

Отмечается, что эксперимент начнется в 2022 году и сначала будет проходить в одном из районных судов страны. Предполагается, что обученная машина сможет работать с делами невысокой сложности, как например ситуации с превышением скорости или нарушение правил парковки автомобиля.

Позже данная практика может быть распространена и в других судах.

«Но нужно обеспечить суды надлежащим финансированием, в частности, во всех судах нашей страны элементарно должен качественно работать интернет», — заявил зампредседателя ВСП Алексей Маловацкий.

В свою очередь, глава правового комитета Верховной рады Андрей Костин пояснил, что сейчас перед законодателями возникает дилемма, до какой степени можно позволить ИИ «помогать» правоохранителям и судьям в их работе.

«Главное в рамках пилотного проекта зафиксировать, какие могут быть негативные последствия, затем провести соответствующую работу, отрегулировать алгоритмы», — сказал Костин.