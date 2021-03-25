Российское судно перевернулось в Норвегии

В Норвегии перевернулось российское судно «Мелькарт». Об этом сообщает NRK.

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«Мелькарт» — 53-метровое рыболовное судно. Вчера оно опрокинулось на бок рядом с набережной в городе Киркенесе. Его ремонтировали на местной верфи «Кимек». В ближайшее время судно должно было отправиться на вылов рыбы.

В момент происшествия на борту «Мелькарта» находились восемь человек. Они не пострадали. Всего экипаж судна состоит из 26 человек. Местонахождение каждого из них установлено. Все они в безопасности.

По информации NRK, «Мелькарт» перевернулся, когда его возвращали в море, по причине неправильного расположения балласта. В полиции округа Финнмарка сообщили изданию об инициировании расследования по факту инцидента. В пожарной службе рассказали, что опрокидывание судна приведет к минимальному загрязнению воды.