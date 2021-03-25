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Российское судно перевернулось в Норвегии

Артём Кульша
3 часа назад
В Норвегии перевернулось российское судно «Мелькарт». Об этом сообщает NRK.
Российское судно перевернулось в Норвегии
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Мелькарт» — 53-метровое рыболовное судно. Вчера оно опрокинулось на бок рядом с набережной в городе Киркенесе. Его ремонтировали на местной верфи «Кимек». В ближайшее время судно должно было отправиться на вылов рыбы.
В момент происшествия на борту «Мелькарта» находились восемь человек. Они не пострадали. Всего экипаж судна состоит из 26 человек. Местонахождение каждого из них установлено. Все они в безопасности.
По информации NRK, «Мелькарт» перевернулся, когда его возвращали в море, по причине неправильного расположения балласта. В полиции округа Финнмарка сообщили изданию об инициировании расследования по факту инцидента. В пожарной службе рассказали, что опрокидывание судна приведет к минимальному загрязнению воды.
В первой половине марта, как сообщал «Рамблер», в 210 милях от города Лагоса в Нигерии пираты напали на нефтяной танкер и химовоз Davide B, который принадлежит нидерландской компании De Poli Shipmanagement, а плавает под флагом Мальты. Они похитили членов экипажа корабля, в том числе гражданина России. С тех пор о его судьбе ничего не сообщалось.
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