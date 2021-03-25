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Байден принял участие в саммите ЕС по видеосвязи

RT на русскомиещё 2
3 часа назад
Президент США Джо Байден принял участие в саммите глав государств и правительств Евросоюза, который проходит в формате видеоконференции. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.
Байден принял участие в саммите ЕС по видеосвязи
Фото: ReutersReuters
«Приветствуем Джо Байдена в Евросовете», — написал он в Twitter.
Ранее сообщалось, что Мишель пригласил Байдена на виртуальный саммит. Лидеры намерены обсудить «укрепление трансатлантического единства».
В мире,Джозеф Байден,Европейский совет,ЕС,Соединенные Штаты,
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