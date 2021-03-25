В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Меркель заявила о резком росте заболеваемости коронавирусом в ЕС

Lenta.ru
21 минуту назад
Заболеваемость коронавирусом SARS-CoV-2 в Европе растет, а ущерб экономике блока стран огромен. Об этом в своем выступлении заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает информационное агентство Reuters.
Меркель заявила о резком росте заболеваемости COVID в ЕС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Она охарактеризовала ущерб экономике ЕС как «колоссальный» и уточнила, что создаваемый фонд по восстановлению ЕС — единоразовое событие.
Меркель также поддержала централизованную закупку и поставку вакцин в страны блока. По ее словам, если бы страны делали это без координации между собой, это бы «потрясло до самой глубины» внутренний рынок Евросоюза.
Ранее сообщалось, что канцлер Австрии Себастьян Курц предсказал ЕС раскол из-за нехватки вакцин от коронавируса. По его словам, поставки идут не так, как планировалось изначально, и некоторые европейские страны по этому признаку оказались отнесены ко «второму сорту».
В мире,Ангела Меркель,Себастьян Курц,ЕС,Reuters,Германия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители