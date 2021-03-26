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В Татарстане выявлено 40 новых случаев коронавируса

Реальное времяиещё 5
1 час назад
За сутки в Москве выявили 1813 новых случаев Covid‑19
Фото: Реальное времяРеальное время
В Татарстане выявлено 40 новых случаев коронавируса, всего 19 235 случаев. Об этом сообщила замглавы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.
Темп прироста день ко дню и средненедельный составил 0,2%.
Выздоровел за весь период 16 001 человек, в том числе 44 за сутки. За неделю диагноз сняли у 289 человек.
В мире,COVID-19,Республика Татарстан,
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