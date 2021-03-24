Байден рекордно поздно проведет первую пресс-конференцию

По данным CNN, 15 предшественников Байдена проводили пресс-конференцию в течение 33 дней своего нахождения на посту. Так, Трамп выступил перед прессой и народом на 28-й день своего президентства, а Обама и организовал пресс-конференцию на 21-й день.

При этом, по мнению политического аналитика CNN Джо Локхарта, Байден "выбрал идеальное время для встречи с прессой". В частности, недавно глава государства раньше установленного срока достиг своей цели по вакцинации американского населения от коронавируса. Кроме того, американскому лидеру необходимо установить повестку на будущее, что и будет сделано в рамках пресс-конференции, считает автор материала.