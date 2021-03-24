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Байден проведет первую пресс-конференцию в рекордно поздний срок

Газета.Ru
7 часов назад
Президент США Джо Байден проведет первую официальную пресс-конференцию спустя более чем 60 дней после вступления в должность. Пресс-конференция американского лидера состоится в четверг, 24 марта, – на 65-й день президентства Байдена.
Байден рекордно поздно проведет первую пресс-конференцию
Фото: ReutersReuters
По данным CNN, 15 предшественников Байдена проводили пресс-конференцию в течение 33 дней своего нахождения на посту. Так, Трамп выступил перед прессой и народом на 28-й день своего президентства, а Обама и организовал пресс-конференцию на 21-й день.
При этом, по мнению политического аналитика CNN Джо Локхарта, Байден "выбрал идеальное время для встречи с прессой". В частности, недавно глава государства раньше установленного срока достиг своей цели по вакцинации американского населения от коронавируса. Кроме того, американскому лидеру необходимо установить повестку на будущее, что и будет сделано в рамках пресс-конференции, считает автор материала.
В мире,Джозеф Байден,CNN,Соединенные Штаты,
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