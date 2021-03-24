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В Австрии будут требовать результат теста на COVID-19 для доступа в магазины

Газета.Ru
22 минуты назад
Ряд регионов Австрии возвращает локдаун на пасхальные праздники в связи с ростом числа случаев новой коронавирусной инфекции, сообщает Kurier со ссылкой на заявление министра здравоохранения страны Рудольфа Аншобера.
Австрия запретит походы по магазинам без COVID-тестов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Так, локдаун с 1 по 6 апреля вводится в Вене, Нижней Австрии и Бургенланде.
В частности, в этот период будут введены ограничения на передвижение, а также закрыты магазины, не торгующие предметами первой необходимости. Кроме того, после снятия локдауна, с 7 апреля, посетители таких магазинов должны будут предъявлять отрицательный результат теста на коронавируса.
Ограничительные меры также предполагают сохранение масочного режима на улицах, а также в помещениях, где присутствует больше одного человека. После пасхальных каникул школы останутся на дистанционном обучении до конца недели, то есть до 9 апреля.
Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц призвал Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) к скорейшему допуску российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Евросоюз при условии ее безопасности.
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