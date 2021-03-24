Австрия запретит походы по магазинам без COVID-тестов

В частности, в этот период будут введены ограничения на передвижение, а также закрыты магазины, не торгующие предметами первой необходимости. Кроме того, после снятия локдауна, с 7 апреля, посетители таких магазинов должны будут предъявлять отрицательный результат теста на коронавируса.