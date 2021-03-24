ЕС и США договорились о координации усилий против России

Боррель и Блинкен распространили совместное заявление по итогам переговоров, в котором в очередной раз перечислили "исходящие от России вызовы: дезинформация, вмешательство в избирательные процессы, злонамеренная кибератака". При этом стороны заявили, что "готовы взаимодействовать с Россией по вопросам, представляющим общий интерес, и призывать Россию отказаться от конфронтационных подходов".