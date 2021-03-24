ЕС и США договорились о координации усилий против России

По итогам поездки Боррель заявлял, что ЕС и РФ провели "открытый и честный" диалог по всем вопросам двусторонних отношений - от борьбы с пандемией нового коронавируса, глобального изменения климата и восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана до разногласий по Украине, поддержки Брюсселем Алексея Навального
и высылки из России западных дипломатов, участвовавших в несогласованных акциях протеста. При этом на следующий день он распространил отдельное заявление, в котором назвал организацию пресс-конференции в Москве "агрессивной", а также предупредил, что ЕС намерен ввести новые санкции против России.