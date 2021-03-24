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В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 314 993

RT на русскомиещё 1
23 часа назад
В Белоруссии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 314 993.
314 993 случаев заболевания COVID выявлено в Белоруссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.
Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 305 560 пациентов с подтверждённой ранее коронавирусной инфекцией COVID-19.
Всего проведено 5 272 490 тестов.
Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2193 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией».
Ранее сообщалось, что в Белоруссии начался промышленный выпуск российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на базе предприятия «Белмедпрепараты».
В мире,Минздрав РФ,Беларусь,
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