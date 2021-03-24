314 993 случаев заболевания COVID выявлено в Белоруссии

Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 305 560 пациентов с подтверждённой ранее коронавирусной инфекцией COVID-19.

Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2193 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией».