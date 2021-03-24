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Китайские блогеры восхитились отдыхом Путина в тайге

News.ru
2 часа назад
Пользователи китайского сайта Sina Weibo восхитились физической формой президента России Владимира Путина и его навыками управления вездеходом. Юзеры обсуждают малейшие детали отдыха российского лидера в Сибири, фотографии которого были растиражированы в Сети.
Китайские блогеры восхитились отдыхом Путина в тайге
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Характерно, что большое количество комментариев — это едкие замечания в адрес главы США Джо Байдена, которого противопоставляют Путину. Такой настрой легко объясняется геополитическим противостоянием Китая и Соединённых Штатов.
Саркастично обсуждая возраст и состояние здоровья главы Белого дома, интернет-пользователи предположили, что тот почти наверняка не смог бы забраться в такой вездеход и трясся бы от холода, окажись в тех местах. Они предположили, что Байден, вероятно, чуть не умер от зависти, увидев, такую поездку Путина.
Некоторые предложили американскому лидеру заняться вместе с российским коллегой спортом. Это, по мнению некоторых, помогло бы президенту США завоевать расположение главы РФ.
Минувшие выходные Путин провёл в Туве в компании министра обороны Сергея Шойгу, они гуляли по висячему мосту над рекой, изучали таёжный лес и рассматривали диких животных. Кроме того, Шойгу показал Путину свою мастерскую, в которой изготавливает поделки из древесины, в том числе снежного барса и дракона.
Ранее NEWS.ru писал, что кадры с Путиным на отдыхе восхитили британских интернет-пользователей.
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