Китайские блогеры восхитились отдыхом Путина в тайге

Саркастично обсуждая возраст и состояние здоровья главы Белого дома, интернет-пользователи предположили, что тот почти наверняка не смог бы забраться в такой вездеход и трясся бы от холода, окажись в тех местах. Они предположили, что Байден, вероятно, чуть не умер от зависти, увидев, такую поездку Путина.
Некоторые предложили американскому лидеру заняться вместе с российским коллегой спортом. Это, по мнению некоторых, помогло бы президенту США завоевать расположение главы РФ.
Минувшие выходные Путин провёл в Туве в компании министра обороны Сергея Шойгу
, они гуляли по висячему мосту над рекой, изучали таёжный лес и рассматривали диких животных. Кроме того, Шойгу показал Путину свою мастерскую, в которой изготавливает поделки из древесины, в том числе снежного барса и дракона.