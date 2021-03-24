Китайские блогеры восхитились отдыхом Путина в тайге

Саркастично обсуждая возраст и состояние здоровья главы Белого дома, интернет-пользователи предположили, что тот почти наверняка не смог бы забраться в такой вездеход и трясся бы от холода, окажись в тех местах. Они предположили, что Байден, вероятно, чуть не умер от зависти, увидев, такую поездку Путина.