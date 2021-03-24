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The Hill: Байден настроен на два президентских срока

News.ruиещё 2
5 часов назад
Действующий президент США Джо Байден не намерен ограничиваться только одним сроком пребывания в Белом доме. По прошествии четырёх лет он вновь планирует бороться за пост главы государства. Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на источники из окружения американского лидера.
Байден понадеялся на два президентских срока
Фото: ReutersReuters
Не думаю, что есть основания говорить, что он этого не сделает, — цитирует газета одного из давних советников президента, не называя его имени.
По словам ещё одного сподвижника хозяина Белого дома, тот никогда не говорит, что собирается президентствовать только один срок.
Так что мы исходим из того, что он не будет [ограничиваться], — сказал он.
В то же время ряд людей из окружения Байдена считают, что ему рано задумываться о втором сроке, будучи в начале первого. Один из них отметил, что на данный момент президент ещё не полностью укомплектовал персоналом Белый дом. Помимо этого, ему предстоит ещё много сделать, прежде чем придёт время принимать решение по поводу второго срока.
Впрочем, даже если Байден решит не баллотироваться на пост президента вновь, эксперты по политической стратегии убедят его молчать об этом до самого последнего момента, отмечает издание.
Байден является самым старым президентом в истории США. В ноябре ему исполнится 79 лет.
Ранее NEWS.ru писал, что экс-президент США Дональд Трамп усомнился в адекватности Байдена и в том, что он понимает смысл документов, которые подписывает. В то же время он выразил надежду на то, что президент не будет досрочно отстранён от должности из-за неспособности исполнять свои обязанности.
В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Соединенные Штаты,
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