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Кипр откроет границу для россиян с 1 апреля

Артём Кульша
8 часов назад
С 1 апреля все пассажиры из России смогут посещать Кипр. Об этом сообщает ТАСС.
Кипр откроет границу для россиян с 1 апреля
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В пресс-службе Государственного комитета Кипра по туризму рассказали агентству, что для пребывания на территории страны без карантина посетители из России должны будут подтвердить отсутствие у них коронавирусной инфекции COVID-19 и близкого осознанного контакта с подтвержденным носителем болезни.
В середине марта, как сообщал «Рамблер», власти Израиля отменили ограничения на количество направлений для пассажирских авиаперевозок в страну и оттуда за границу. При этом в день местные воздушные гавани обязаны принимать не более трех тысяч пассажиров.
Согласно данным сервисов Aviasales и Biletix, в начале марта средняя стоимость забронированного перелета за рубеж составляла 15,7 тысячи рублей. Это на 55% больше, чем в начале марта 2020-го, и на 39,5% — чем в начале марта 2019-го.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин объяснил это тем, что квотирование международных перелетов и ограниченный объем доступных рейсов вместе с высоким спросом позволяют перевозчикам отказываться от низких тарифов, повышая стоимость за счет динамической системы ценообразования.
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