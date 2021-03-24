Берлускони госпитализировали

83-летнего Берлускони отвезли в миланскую клинику «Сан-Раффаэле».
Журналисты отмечают, что госпитализация понадобилась для дополнительной диагностики состояния здоровья бывшего премьера. Источники телеканала уверяют, что Берлускони чувствует себя удовлетворительно, опасений его нынешнее положение у медиков не вызывает.
Заражение коронавирусной инфекцией у итальянского экс-премьера было выявлено в сентябре прошлого года, несмотря на то, что он долгое время находился на карантине в своей резиденции. Журналисты тогда предположили, что Берлускони мог заразиться от своей дочери Барбары, которая вероятно «привезла» коронавирус с отдыха на острове Капри. В результат «ковидом» заболели несколько членов семьи экс-премьера, в том числе его новая подруга – 30-летняя депутат Марта Фашина. Всё это время медики пристально следили за состоянием здоровья Берлускони, учитывая, что несколько лет назад он перенёс сложную операцию на сердце.
Ранее, как сообщал «Рамблер», президент Танзании Джон Магуфули скончался после того как был госпитализирован с заражением коронавирусной инфекцией. Политик скончался в возрасте 61 года. Магуфули уверял, что в стране нет коронавирусной инфекции. Любые проявления респираторных заболеваний он предлагал лечить трёхдневными молитвами и отказывался вводить ограничительные меры. Члены правительства Танзании опровергли сведения о том, что Магуфули был болен COVID-19. Вице-президент Самиа Сулуху Хассан в итоге заявил, что глава государства скончался от болезни сердца.