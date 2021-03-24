Берлускони госпитализировали

Заражение коронавирусной инфекцией у итальянского экс-премьера было выявлено в сентябре прошлого года, несмотря на то, что он долгое время находился на карантине в своей резиденции. Журналисты тогда предположили, что Берлускони мог заразиться от своей дочери Барбары, которая вероятно «привезла» коронавирус с отдыха на острове Капри. В результат «ковидом» заболели несколько членов семьи экс-премьера, в том числе его новая подруга – 30-летняя депутат Марта Фашина. Всё это время медики пристально следили за состоянием здоровья Берлускони, учитывая, что несколько лет назад он перенёс сложную операцию на сердце.