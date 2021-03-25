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СМИ: Трамп ведет переговоры с приложениями о создании новой социальной сети

ТАССиещё 3
1 час назад
Экс-президент США Дональд Трамп ведет переговоры с представителями малоизвестных приложений с целью создания собственной социальной сети. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.
Трамп ищет приложение для создания новой соцсети
Фото: ReutersReuters
По его данным, Трамп еще не решил, с какой именно платформой намерен сотрудничать.
"Это может быть любая из нескольких компаний, на этой неделе пройдут еще встречи", - отмечают источники.
Сообщается, что одним из приложений, заинтересовавших Трампа, стала платформа FreeSpace. Она появилась в магазине приложений App Store и Google Play Store 1 февряля 2021 года. На данный момент его скачали 20 тыс. раз. Представители FreeSpace не ответили на просьбу портала прокомментировать сообщения о возможном сотрудничестве с экс-президентом США.
21 марта представитель Трампа Джейсон Миллер сообщил в эфире телеканала Fox News, что бывший президент вернется в социальные медиа через два или три месяца и будет публиковаться на собственной платформе. 22 марта Трамп подтвердил данное намерение. Подробностей относительно того, как именно он будет публиковать свои сообщения, пока не приводятся.
Учетная запись Трампа в Twitter была заблокирована в последние недели его пребывания на посту президента США. Он также был лишен возможности писать в Facebook и Instagram. Это произошло вскоре после того, как 6 января сторонники Трампа, являвшегося в то время главой администрации США, попытались воспрепятствовать утверждению в американском Конгрессе итогов прошедших 3 ноября прошлого года президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. В связи с произошедшим демократы инициировали процедуру импичмента Трампа. Сенат Конгресса США его оправдал.
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