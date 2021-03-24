Медсестра покончила с собой из страха заразить пациентов COVID

Медсестра из университетской больницы Деррифорд, расположенной в английском городе Плимут, покончила с собой из страха передать пациентам COVID-19. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

Фото: Oxford Health NHS Oxford Health NHS

26-летняя Кэти Рейнольдс (Katie Reynolds) тяжело переносила пандемию COVID-19 и собиралась пройти когнитивно-поведенческую психотерапию. Однако из-за ситуации с коронавирусом в стране лечение отложили на неопределенный срок. Женщина работала медсестрой в гематологическом отделении и ежедневно пребывала в страхе за пациентов.

За несколько недель до смерти Рейнольдс обращалась за помощью к коллеге и делилась своими переживаниями. Она жаловалась, что плохо спит, нервничает, чувствует напряжение и моральное истощение.

Последние пять-шесть недель британка страдала от кашля и боли в горле. Ей посоветовали самоизолироваться дома и лечиться. Женщина не знала, заболела она COVID-19 или другой болезнью. Она признавалась, что боится возвращаться на работу.

Рейнольдс нашли мертвой в апреле прошлого года, после того как семья и соседи стали переживать, что последние три дня она не выходила из дома.