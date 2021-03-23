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Бывшего главу МВФ могут приговорить к 60 годам тюрьмы

Деловая газета "Взгляд"
7 часов назад
Бывшему главе Международного валютного фонда (МВФ) и бывшему вице-премьеру Испании Родриго Рато предъявлено обвинение по делу о тайных активах, пишут СМИ.
Экс главу МВФ могут приговорить к 60 годам тюрьмы
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Прокуратура инкриминирует Рато 11 преступлений против государственной казны, отмывание средств, фальсификацию официальных и коммерческих документов, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Mundo.
Ведомство запросило для него наказание в виде тюремного срока от четырех до шести лет за каждое преступление, общая длительность срока составляет более 60 лет.
Прокуратура считает, что Рато с 1999 года скрывал активы с помощью разных организаций, с их помощью он инвестировал через банковские счета в разных странах. Государство не знало об этих операциях, они должны были облагаться налогом.
Высший суд Мадрида в марте сообщал, что Рато может предстать перед судом, это уже третье дело против него в Испании. В 2018 году его приговорили к 4,5 годам по делу «черных карт», по нему также осудили 60 человек. В феврале 2021 года Рато был условно освобожден по нему.
Рато был вице-премьером Испании с 1996 по 2004 годы, в 2004-2007 годах он возглавлял МВФ.
В 2016 году пресса сообщала, что Рато фигурирует в так называемых Панамских документах, имеющих отношение к офшорам.
В мире,Родриго Рато,Международный валютный фонд,Генпрокуратура РФ,РИА Новости,Испания,
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