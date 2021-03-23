Экс главу МВФ могут приговорить к 60 годам тюрьмы

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Прокуратура инкриминирует Рато 11 преступлений против государственной казны, отмывание средств, фальсификацию официальных и коммерческих документов, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Mundo.

Ведомство запросило для него наказание в виде тюремного срока от четырех до шести лет за каждое преступление, общая длительность срока составляет более 60 лет.

Прокуратура считает, что Рато с 1999 года скрывал активы с помощью разных организаций, с их помощью он инвестировал через банковские счета в разных странах. Государство не знало об этих операциях, они должны были облагаться налогом.

Высший суд Мадрида в марте сообщал, что Рато может предстать перед судом, это уже третье дело против него в Испании. В 2018 году его приговорили к 4,5 годам по делу «черных карт», по нему также осудили 60 человек. В феврале 2021 года Рато был условно освобожден по нему.

Рато был вице-премьером Испании с 1996 по 2004 годы, в 2004-2007 годах он возглавлял МВФ.